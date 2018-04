Torcida do Santos será arma do Timão Os 36 dias à frente do Corinthians ainda não foram suficientes para que o técnico Carlos Alberto Parreira deixasse a equipe com o padrão de jogo que julga ideal. Para complicar, três de seus jogadores, o goleiro Dida, o lateral-esquerdo Kléber e o atacante Luizão, foram convocados para defender a seleção brasileira amanhã, diante da Bolívia. As vagas serão ocupadas por Doni, Édson Canhão e Deivid. Por isso, o treinador corintiano não teve dúvida. Vai recorrer a uma velha estratégia para enfrentar o Santos amanhã (30), às 21h40, na Vila Belmiro: a torcida adversária. "Sabemos que a pressão lá é muito grande e se o time (Santos) não conseguir resolver o jogo nos primeiros 30 minutos, a torcida pega no pé e isso pode nos ajudar", afirmou. E a preocupação de Parreira é justificada. Os desfalques de seu time comprometem posições estratégicas em uma equipe de futebol, sobretudo a defesa. Assim, a alternativa é contar com a instabilidade emocional dos donos da casa. "Na Vila é sempre muito difícil, ainda mais que o Santos perdeu o último jogo", disse, ao se referir à derrota santista para a Ponte Preta, de virada, por 3 a 1, em Campinas. Para piorar, o técnico Celso Roth já começou a ser cobrado pelos resultados.