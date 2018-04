Torcida do Santos vai colocar Neymar no colo após vaias no Mineirão

SANTOS - Inconfomada com a manifestação dos mineiros em relação à atuação do atacante Neymar no amistoso da seleção contra o Chile, a torcida do Santos prepara uma manifestação de apoio ao jogador caso ele se recupere da lesão e seja escalado para enfrentar o Palmeiras neste sábado, pelas quartas de final do Paulistão.

Essa foi a maneira encontrada para rebater as vaias sofridas no Mineirão por Neymar, que também foi chamado de 'pipoqueiro' com a camisa do Brasil no empate por 2 a 2 - ele marcou um dos gols. Faixas de apoio e carinho serão erguidas na Vila Belmiro apoiando o atacante e praticamente o colocando no colo. Após as vaias em Belo Horizonte, Neymar deixou o gramado dizendo que não se incomodava mais com a manifestação da torcida. Disse que os que vaiam num dia são os mesmos que aplaudem no outro.

A homenagem foi ideia de membros da Torcida Jovem do Santos. As faixas serão colocados em setores diferentes da Vila, de modo que elas não escapem das imagens de tevê e das câmeras dos fotógrafos. Vale lembrar que a Organizada está proibida de entrar nos estádios. Existe a possibilidade de o policiamento não permitir que o material entre na Vila. Duas frases já são conhecidas dos santistas: "Neymar, ídolo de todas as crianças!" e "Ousadia e alegria!".

Muricy Ramalho não definiu nesta sexta-feira se Neymar estará em campo contra o Palmeiras para a partida deciciva das quarta do Estadual. O atacante passou o dia em tratamento e vai se concentrar com o elenco. Neymar sentiu a parte posterior da coxa esquerda no fim da partida do Brasil. Fez exames e nada de grave foi constatado. Mesmo assim, não treinou com o time nesta sexta.