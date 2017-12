Torcida do São Paulo aposta nas redes para campanhas de mobilização e cobranças

Para além do incontestável apoio nas arquibancadas, a torcida do São Paulo encontrou nas redes uma forte ferramenta para mobilizar, cobrar e exigir mudanças no clube. E alguns resultados estão aparecendo. Pelo menos três campanhas no Twitter marcaram 2017 até aqui.

Em abril, após as eliminações no Paulistão, Copa do Brasil e Sul-Americana, torcedores contrariaram a lógica e lançaram a hashtag #UnidosPeloSPFC, que passou a ser usada como mote da fé no time e ajudou a mobilizar grandes públicos para o Morumbi. A equipe terminou o Brasileiro com os cinco maiores públicos do torneio.

Em novembro, #SaoPaulinasUniformizadas foi o termo usado por torcedoras para protestar contra a falta de produtos femininos na loja oficial do São Paulo, que admitiu o problema e prometeu mudanças. “Nos últimos dois anos, a vendas em artigos femininos superou a soma dos sete anteriores”, explicou o clube. “O aumento nas vendas se mostrou uma agradável surpresa e gerou um descompasso nos estoques, que estão sendo reabastecidos.”

Na preparação para 2018, uma nova hashtag ganha força: #FaixaNoPeitoSPFC. A torcida pede que o clube providencie algumas mudanças no uniforme do time, para que ele fique parecido com o de 2005, o da conquista do terceiro Mundial. A torcida pede que a faixa horizontal com o emblema do São Paulo volte a ficar no peito, em cima da logo do patrocinador master do clube, e não embaixo, como é atualmente.