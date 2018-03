Torcida do São Paulo briga na saída A torcida do São Paulo promoveu uma briga generalizada na saída do Morumbi nesta quarta-feira à noite, após a vitória sobre o Palmeiras, por 2 a 0, com direito a pancadaria e bombas caseiras. O coronel Luiz Serpa disse que a briga foi entre são-paulinos. A torcida do Palmeiras, que saiu antes do fim do jogo, estava isolada pela Polícia Militar, na avenida Giovanni Gronchi.