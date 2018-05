Torcida do São Paulo faz protesto em frente ao Pacaembu

A torcida do São Paulo protestou na tarde deste domingo contra os maus resultados da equipe. Usando camisetas pretas com a palavra “Mafiosos” e carregando garrafas de cerveja e cédulas de dinheiro falsa com o rosto do meia Michel Bastos, dezenas de torcedores se concentraram na Praça Charles Miller e caminharam em direção ao portão de entrada do Pacaembu para aguardar o ônibus da delegação. O São Paulo enfrenta o Rio Claro, às 17 horas, pelo Campeonato Paulista.

Um torcedor apareceu no protesto com a camisa 7 do São Paulo, a mesma de Michel Bastos. No lugar do nome do atleta, os dizeres eram Migué Bastos. Os são-paulinos também satirizaram o atleta repetindo a imagem de uma foto que começou a circular recentemente na internet, onde o meia aparece bebendo uma cerveja. Segundo a assessoria do atleta, a foto é do ano passado e foi tirada em um dia em que ele estava de folga.

​Poupado da partida deste domingo por desgaste físico, o jogador usou as redes sociais para se defender. "Não vou tolerar mentiras", escreveu o jogador. O protesto também não poupou diretores do São Paulo, como Ataíde Gil Guerreiro, vice-presidente de futebol, e Gustavo Vieira de Oliveira, diretor executivo de futebol.

Um dos poucos atletas poupados das críticas dos torcedores foi o meia Paulo Henrique Ganso. Uma faixa dizia que os torcedores ainda confiavam no jogador.