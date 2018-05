Torcida do São Paulo já comprou 25 mil ingressos para quarta

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira já ter vendido 25 mil ingressos para a partida da próxima quarta-feira contra o Cesar Vallejo, do Peru, pela Copa Libertadores. A carga total é de 38.577 bilhetes. Dos setores ainda com entradas disponíveis para o duelo no do Pacaembu, os valores variam de R$ 70 a R$ 140. Somente o setor cadeira coberta azul não tem mais entradas à venda.

O jogo será a primeira decisão do time no ano. Depois do empate em 1 a 1 em Trujillo, na última quarta-feira, o São Paulo precisa de um empate sem gols ou de uma vitória simples para avançar à fase de grupos da competição. Em caso de novo empate em 1 a 1 a disputa irá para os pênaltis. No Grupo 1, já estão confirmados o atual campeão, River Plate, além de The Strongest, da Bolívia, e de Trujillanos, da Venezuela.

A torcida passou dificuldades para comprar ingressos no último sábado para a partida contra o Água Santa, pelo Campeonato Paulista. Uma pane no sistema de vendas formou filas. Por isso, funcionários da bilheteria chegaram a distribuir entradas para tentar diminuir a concentração de são-paulinos em frente ao Pacaembu. A presença de torcida no estádio foi pequena durante a partida, mas o clube não divulgou durante o jogo o número de pagantes e nem a renda.