Torcida do São Paulo volta a protestar contra preços dos ingressos A torcida do São Paulo voltou a protestar nesta quinta-feira contra os preços dos ingressos nos jogos do time no Morumbi. Na porta do estádio, antes do jogo contra o São Bento, pelo Campeonato Paulista, parte dos fãs do clube voltaram a colocar faixas contra o valor cobrado em partidas na casa tricolor. Na Libertadores, as entradas avulsas custam R$ 120 e no Estadual, o valor é de R$ 40.