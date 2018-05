Torcida do Sporting prepara homenagem para Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões

A torcida do Sporting finaliza os últimos detalhes de uma carinhosa surpresa para Cristiano Ronaldo, que enfrentará com a camisa do Real Madrid o clube que o revelou na terça-feira em Lisboa, pela Liga dos Campeões. A homenagem ainda é cercada por mistério, sem nenhuma pista revelada sobre o que será mostrado pelas arquibancadas a CR7 em sua visita ao estádio José Alvalade em Lisboa.

A expectativa é alta para a partida, que é decisiva para o time português. O Sporting precisa vencer para se manter vivo na competição. Em caso de empate ou derrota da equipe da casa, Borussia Dortmund, já classificado, e Real Madrid garantirão antecipadamente as vagas para a próxima fase. Todas as 50 mil entradas para a partida estão esgotadas desde a semana passada. A cobertura do jogo contará com 400 veículos de imprensa credenciados de todo o mundo.

A Polícia de Segurança Pública Portuguesa classificou de "risco elevado" a partida entre Sporting e Real Madrid pela Liga dos Campeões, que será disputada em Lisboa na próxima terça-feira. Em entrevista coletiva, a polícia explicou que a classificação corresponde à capacidade do estádio José Alvalade, que deve receber cerca de 50 mil torcedores.

Para evitar problemas, a corporação recomenda aos torcedores que cheguem com antecedência e utilizem o transporte público até o estádio, que abrirá os portões duas horas antes da partida. Segundo a polícia, são esperados 1,4 mil torcedores do Real Madrid, que se deslocarão ao estádio acompanhados por autoridades portuguesas e espanholas.

O Sporting chega à partida na terceira posição do Grupo F, com três pontos, cinco pontos a menos que o rival, e precisa vencer para chegar à última rodada com chances de classificação. Em caso de empate ou vitória dos visitantes, Borussia Dortmund e Real Madrid garantirão a classificação para a próxima fase.