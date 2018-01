Torcida do Talleres será investigada Governo, Justiça e dirigentes esportivos argentinos criticaram os torcedores do Talleres, da Segunda Divisão, que diante do Gimnasia de Jujuy exibiram bandeiras com suásticas. "Estes episódios são condenáveis e seus autores têm de ser presos", disse o governador José Manuel de la Sota, de Córdoba, cidade do Talleres. O Tribunal Disciplinar da AFA pediu explicações ao clube e o juiz do jogo foi chamado a depor.