Torcida do Vasco agride time do Coritiba Cerca de dez torcedores do Vasco invadiram o ônibus da equipe do Coritiba, no estacionamento de São Januário, logo após a vitória do time carioca, por 2 a 1, nesta quinta-feira à noite, e agrediram vários jogadores paranaenses. Segundo Roberto Brum, do Coritiba, os vândalos estavam armados e ameaçaram a delegação curitibana, que seguiu para uma delegacia para fazer o boletim de ocorrência. O ônibus foi apedrejado e teve as janelas quebradas. A diretoria paranaense promete protestar junto à Confederação Brasileira de Futebol.