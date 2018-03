Torcida do Vasco diz que odeia Beto O meia Beto terá uma tarefa difícil quando entrar em campo com a camisa do Vasco pela primeira vez. Nesta quarta-feira, na sua apresentação, o jogador se reuniu com integrantes de uma torcida organizada do clube e ouviu a seguinte reclamação. ?Nós te odiamos. Não vamos gritar o seu nome. Você vai ter que fazer muita coisa para nos convencer do contrário." A revolta dos torcedores tem um motivo. Em 2001, quando jogava pelo Flamengo, Beto teria declarado que jamais atuaria pelo Vasco. ?Pedi desculpas. Na época, foi um desabafo e agora os torcedores têm o direito de cobrar. Eu entendo esta mágoa", afirmou Beto, frisando que não vai deixar de demonstrar vontade e determinação para conquistar a torcida. Beto assinou contrato até dezembro de 2004 e disse estar em boas condições físicas. Com relação à contratação do meia Djalminha, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, não confirmou o negócio, mas também não desmentiu.