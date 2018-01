Torcida do Volta Redonda faz caravana Em uma caravana de cerca de 300 veículos, com 200 ônibus, mais vans e carros particulares, os torcedores do Volta Redonda estão promovendo uma invasão "amarela" (cor predominante no uniforme da equipe) ao Rio de Janeiro, para poderem acompanhar a final da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. A previsão é de que a comitiva para o confronto contra o Americano, neste domingo, chegue ao Maracanã faltando uma hora para o início do confronto, marcado para às 16 horas. Apesar de ser uma decisão sem os chamados clubes grandes, os 45 mil ingressos colocados à venda para a final da Taça Guanabara estão praticamente esgotados. As 30 mil entradas da promoção "Gol de Placa", ao preço de R$ 1,00 cada, foram todos vendidos no sábado.