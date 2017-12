Torcida é a arma do Figueirense em SC O técnico Cabralzinho ainda não havia escalado oficialmente a equipe que entra em campo às 21h45 desta quinta-feira para um dos jogos mais importantes da história do Figueirense. Pela primeira vez o time de Florianópolis disputa as oitavas-de-final da Copa do Brasil e pega o São Paulo logo na estréia, só que tem a vantagem de jogar em casa, no Estádio Orlando Scarpelli, que espera ver lotado com 18 mil torcedores. Os jogadores que arrancaram um empate por 2 a 2 contra o gaúcho Pelotas no sábado, em partida válida pela Copa Sul-Minas, devem ser mantidos. A única exceção é o meia William, que será substituído pelo atacante Sérgio Lobo. Cabralzinho havia acertado a saída de William do time titular com o próprio jogador, durante uma conversa antes do primeiro treino da semana.