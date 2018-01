Torcida e polícia brigam no Pacaembu O que era para ser uma festa quase terminou em tragédia. Cenas de selvageria mancharam a final da 34ª Copa São Paulo de Juniores, neste sábado pela manhã, no Estádio do Pacaembu. Após o término da disputa, com vitória do Santo André, nos pênaltis, um grupo de torcedores que estava no local caracterizado pela torcida organizada Mancha Verde, do Palmeiras, tentou invadir o campo pelo portão principal de acesso. A invasão foi contida pela pronta ação dos poucos policias presentes ao estádio. Cerca de 20 policiais tiveram que se esforçar para superar a pressão dos torcedores. O confronto foi inevitável após a explosão de um bomba sobre os policiais, com muito corre-corre. Várias brigam aconteceram na Praça Charles Muller, em frente ao estádio, que mais parecia uma praça de guerra. Por alguns instantes, a situação dentro do estádio, nos portões principais, parecia contornada. Mas muitas pedras, pilhas e até torneiras foram atiradas ao campo. A saída momentânea dos policiais no alambrado, permitiu que alguns torcedores conseguissem arrombar o portão de acesso e entrassem no campo. Em número pequeno, porém, eles foram afugentados pelo reforço da Polícia Militar. Os jogadores do Santo André que ainda comemoravam o título, preocupados com a invasão, correram para os vestiários. O saldo final apresentou cinco policiais feridos com escoriações, um deles - tenente Fiori - com um corte na cabeça, que sangrou e impressionou bastante. Mas ele próprio comemorou a ação positiva dos policiais que, segundo ele, agiram apenas para manter a ordem. "Situações assim são delicadas. Mas conseguimos conter a fúria dos torcedores", comentou. Vários torcedores foram detidos, mas liberados após identificação. Muitos carros próximos ao Pacaembu foram depredados. Pessoas foram atingidas por pauladas e pedras. A bagunça caminhou com os torcedores predadores pelas ruas da Barra Funda.