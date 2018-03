Torcida em Miami se rende ao Brasil A seleção brasileira Sub-23 jogou em Miami, mas o cenário lembrou o Maracanã. Pelo menos 90% dos torcedores - pouco mais de 30 mil pessoas - estavam com a camisa amarela no estádio Orange Bowl nesta quarta-feira, no semifinal da Copa Ouro, justamente contra os Estados Unidos. Cantaram o Hino Nacional do Brasil e vaiaram os corajosos norte-americanos que arriscavam "USA! USA!". A cada jogada dos garotos, vibravam como se o Brasil fosse o dono da casa. Na prorrogação, incentivaram os meninos: "Brasil! Brasil!" Os norte-americanos, acanhados com a farra dos brasileiros, ficaram deslumbrados com as jogadas de efeito da seleção do Brasil. Um chapéu de Diego em Donavam e "Oh!" dos adversários. "Que maravilha!" Quando Diego marcou o gol de pênalti - o gol de ouro da classificação -, os torcedores fizeram um verdadeiro carnaval nas arquibancadas. Vibraram como se estivessem no Maracanã. Os jogadores da seleção retribuíram o incentivo aplaudindo os torcedores. Nesta quinta-feira, os meninos terão folga, para descansar e passear em Miami. A seleção brasileira embarca sexta, 13h30 (horário local), para a Cidade do México. Os jogadores e comissão técnica voltam para o mesmo hotel em que se hospedaram na primeira fase da Copa Ouro. O técnico Ricardo Gomes disse que só vai pensar no time da decisão no sábado. Não deve promover grandes mudanças. Robinho, que continua devendo, pode perder o lugar para Éwerthon, que entrou em seu lugar nesta quarta-feira e mudou o jogo. Éwerthon, ex-Corinthians e hoje no Borussia Dortmund, era titular no início da Copa Ouro mas havia perdido a posição para o garoto Nilmar, do Inter de Porto Alegre.