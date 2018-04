Torcida esgota ingressos para clássico entre Santos e Palmeiras na Vila

SANTOS - No mesmo dia que abriu as bilheterias para venda de ingressos para o clássico contra o Palmeiras, domingo, pelas quartas de final do Paulistão, o Santos conseguiu vender todas as entradas disponíveis. Inclusive os palmeirenses, que tiveram uma pequena cota de ingressos para o jogo da Vila Belmiro, já adquiriram a totalidade dos 600 tíquetes disponíveis.

A venda de ingressos, tanto para sócios do clube quanto demais torcedores, começou na terça-feira, via internet. A comercialização em pontos físicos de venda (bilheterias) começou nesta manhã, mas durou poucas horas. O Santos, porém, não divulgou o total de bilhetes postos à venda.

Até os espaços reservados para pessoas com deficiências já tiveram suas entradas comercializadas. A venda total, porém, não garante lotação máxima no Santos. Isso porque os sócios donos de cadeira e camarotes não precisam reservar ingresso e podem não ir ao clássico.