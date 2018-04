Torcida esgota ingressos para Palmeiras x Libertad-PAR

Os palmeirenses compraram toda a cota reservada aos brasileiros dentre os 37.153 bilhetes à disposição - uma parte deste total ficará com os torcedores do Libertad. Mesmo sem um número definido de entradas adquiridas somente pelos palmeirenses, é certo que o clube terá seu maior público do ano na quinta.

Até então, a melhor marca do Palmeiras na temporada eram os 19.178 torcedores presentes na partida contra o Tigre, na rodada passada da Copa Libertadores. Na ocasião, o time do técnico Gilson Kleina venceu por 2 a 0, gols de Caio e Charles.

As entradas para os visitantes continuam sendo vendidas até o intervalo do jogo, no estádio do Pacaembu.