Torcida, eufórica, aguarda heróis do tri Pelo menos três mil torcedores do São Paulo estão neste momento no Aeroporto de Cumbica esperando o avião trazendo os heróis do tri, que, segundo as últimas informações, deve aterrissar às 6h30 da manhã desta terça-feira. Os dois trios elétricos que recepcionarão os tricampeões já estão à postos.