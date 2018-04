Torcida exalta Ferguson em festa do Manchester United

Nesta segunda, a festa tomou conta das ruas da cidade, durante desfile dos jogadores do United em carro aberto. Milhares de torcedores acompanharam o trajeto do time do Old Trafford até a Albert Square, no centro de Manchester. Como aconteceu no domingo, Ferguson foi um dos mais festejados pela torcida.

"Ontem foi um dia que nem eu nem minha família esqueceremos. Em nome de todos os jogadores, agradeço por todo o apoio recebido", afirmou o treinador, ao acenar para os fãs enquanto balançava uma bandeira do time, na saída do ônibus. Ferguson vai deixar o clube ao fim desta temporada após passar 27 anos recheados de títulos no comando técnico.

O "mar vermelho" formado pelas camisas e bandeiras dos milhares de torcedores empolgou o holandês Robin Van Persie, que faturou seu primeiro título no Campeonato Inglês logo em sua temporada inicial no United.

"É incrível. Valeu a pena esperar", afirmou o atacante, que conquistou troféus de menor expressão no rival Arsenal. "Tive que esperar um bom tempo [pelo título inglês]", disse o artilheiro da competição.

A festa contou com a participação de Wayne Rooney, que teve rejeitado pelo United seu pedido para ser negociado. O atacante estaria tentando deixar o clube porque não tem bom relacionamento com David Moyes, treinador que vai substituir Ferguson no comando do clube.

MAIS FESTA - Não foram somente os torcedores do Manchester que comemoraram nesta segunda. Fãs do Barcelona e do Paris Saint-Germain também foram às ruas para celebrar títulos nacionais.

Milhares acompanharam o trajeto do ônibus de Messi e companhia pelas ruas de Barcelona. O Barcelona assegurou a conquista no fim de semana, com três rodadas de antecedência, a partir da derrota do Real Madrid e da vitória sobre o Atlético de Madrid.

Em Paris, o time de Ibrahimovic e Beckham causou ainda maior festa por conta do fim do jejum de 19 anos. Torcedores festejaram a conquista até em cima de telhados com fogos e sinalizadores. Foi a primeira conquista dos brasileiros Lucas e Thiago Silva com a camisa do time francês.