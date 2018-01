Torcida exige vitória da Roma em casa A Roma paga, muito cedo, pelo desempenho excelente das duas últimas temporadas. O time de Cafu e Emerson conquistou o título italiano de 2001 e foi vice-campeão em 2002. Agora, estreou no torneio doméstico com derrota por 2 a 1 para o Bologna e perdeu para o Real Madrid por 3 a 0, em casa, na abertura da Liga dos Campeões. Os dois resultados ruins, em quatro dias, provocaram a ira da torcida, que protestou na sexta-feira, antes do treino, e promete cobrar os jogadores, se não ganharem neste domingo do Módena, no Estádio Olímpico. O técnico Capello reclamou da diretoria, pela timidez com que atuou no período de contratações, mas aposta na reação, porque volta o capitão Totti, recuperado de contusão. Outro titular confirmado é o centroavante argentino Gabriel Batistuta, fora do duelo com o Real porque cumpria suspensão. O Módena foi promovido recentemente, perdeu na rodada inaugural por 3 a 0 para o Milan e tem como objetivo não voltar para a Série B. O Bologna animou-se com o resultado sobre os romanos e testa sua regularidade na visita à Atalanta, em Bérgamo. O destaque é o argentino Cruz, autor dos dois gols contra a Roma, no sábado passado. A Atalanta perdeu para a Juve por 3 a 0. A Internazionale vai a Reggio Emilia, no centro-norte do país, para enfrentar a Reggina, um dos candidatos a coadjuvante na Série A. O time milanês afia o ataque com o argentino Hernan Crespo e o italiano Vieri. O clássico do fim de semana está marcado para Turim, onde o Torino hospeda a Lazio. As duas equipes largaram mal: o Torino perdeu da Inter por 1 a 0, em Milão, enquanto a Lazio foi surpreendida pelo Chievo Verona, em Roma, por 3 a 2. O Chievo ensaia campanha idêntica à do torneio anterior, quando liderou por muitas rodadas e chegou a ameaçar o poder dos grandes. O desafio de deste domingo é o Brescia, um dos times mais imprevisíveis da Primeira Divisão e que não tem grandes pretensões. Parma x Como e Piacenza x Udinese completam a rodada.