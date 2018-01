Torcida fará festa para o Corinthians A farra começa no Estádio do Morumbi e termina na quadra da Gaviões da Fiel, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo (SP). Esse é o sonho dos membros da torcida, que vão dar uma festa neste sábado à noite, após o jogo contra o América, independentemente do resultado. A Gaviões, que é também escola de samba, prepara-se para desfilar no Grupo de Acesso de São Paulo com o enredo "Renasce, sacode a poeira e dá a volta por cima", que conta as grandes viradas da humanidade - inclusive do Corinthians e da Gaviões, rebaixada no ano passado. Para o Morumbi, a torcida levará dois bandeirões, balões sinalizadores e fumaça preta. Até ontem, pouco mais de 20 mil ingressos já haviam sido vendidos - restam cerca de 47 mil, que hoje serão comercializados só no Morumbi, a partir de 9h. Apesar de haver nove postos de venda pela cidade (inclusive em shoppings), a procura se concentrou no Morumbi, onde só dois guichês estavam abertos. A fila foi grande durante todo a sexta-feira e aumentou no final da tarde, com a confirmação de que Tevez e Carlos Alberto estavam liberados para estrear.