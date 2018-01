Torcida fará protesto no São Paulo A Torcida Independente, organizada do São Paulo que recentemente teve seu presidente (André Amorosino, o Sukita) preso por suspeita de assassinato, promete um protesto na manhã deste sábado no Centro de Treinamentos. Haverá ônibus de graça no Largo Paissandu a partir das 8h. Um dos jogadores mais cobrados será Ricardinho, contratado por muito dinheiro e que não tem rendido como antes. O meia mostra um certo desânimo no dia-a-dia e conforta-se repetindo sempre a mesma frase: "Tenho de me concentrar no meu trabalho para que meu rendimento melhore." Ricardinho diz que está contente com a dedicação que tem mostrado para recuperar o seu bom futebol, mas reconhece que não tem jogado bem. "Já joguei melhor do que tenho jogado, mas também já joguei pior. Um dia, sou criticado pelos jornalistas, e no outro sou eleito o melhor em campo, como no jogo contra o Corinthians. Não se pode dizer que é uma fase ruim, porque não tem sido tão constante assim. O que preciso é trabalhar cada vez mais. A verdade é que tenho jogado o que dá para jogar." Ricardinho jogou por terra a possibilidade de assumir uma postura diferente do que tem mostrado. "Dizem que eu era apenas um coadjuvante no Corinthians e assumo. Nunca fui uma estrela, não era o grande destaque do time. Na minha carreira toda, sempre quis ajudar a equipe a ganhar títulos e sempre consegui isso. Nunca assumi uma postura de melhor do time, de estrela. Sou coadjuvante mesmo", diz o jogador, que custou R$ 5 milhões ao São Paulo.