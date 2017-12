Torcida faz festa no treino corintiano A torcida corintiana mostrou que vai fazer sua parte, apoiando o time. Na manhã deste sábado, no último treino antes do jogo com a Ponte Preta, um grande número de torcedores foi ao Parque São Jorge, incentivando os jogadores do Corinthians para a rodada decisiva do campeonato. Além disso, todos os ingressos foram vendidos e a partida deste domingo deve ter mais de 65 mil pessoas no Morumbi. Na véspera do jogo que pode garantir seu 4º título brasileiro, o Corinthians fez um treino leve, evitando contusões na hora decisiva. Mesmo porque, o time já está pronto, com a entrada do meia Élton no lugar do volante Bruno Octávio - no restante, os jogadores são os mesmos que empataram com o Inter no último domingo. A sensação do treino foi mesmo a presença da torcida. Com instrumentos de percussão e muitas bandeiras, os torcedores fizeram uma grande festa no Parque São Jorge, antecipando o que o time encontrará domingo no Estádio do Morumbi. Se vencer a Ponte Preta neste domingo e o Inter tropeçar diante do Palmeiras, em Porto Alegre, o Corinthians irá garantir o título antecipado do Campeonato Brasileiro. E será o 4º de sua história, repetindo 90, 98 e 99.