Torcida faz festa para Marcelinho no Pacaembu A torcida do Corinthians que foi ao Pacaembu nesta quarta-feira à noite começou a comemorar antes mesmo do jogo com o Deportivo Cali começar. A presença do ídolo Marcelinho Carioca no estádio fez os torcedores vibrarem muito, gritando: "Uh, Marcelinho!" Apesar de ter sido contratado pelo Corinthians, Marcelinho ainda não está liberado pela MSI para treinar com o restante do grupo e não pode ser usado pelo técnico Ademar Braga. Mesmo assim, ele foi acompanhar o time no Pacaembu e recebeu uma linda homenagem da torcida. Ao lado de Marcelinho na tribuna do Pacaembu estava o goleiro Silvio Luiz, que acabou de ser contratado junto ao São Caetano. Ele também foi homenageado pelos torcedores. Silvio Luiz já começou a treinar no Parque São Jorge e vai ser apresentado oficialmente como jogador do Corinthians na tarde desta quinta-feira.