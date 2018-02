Torcida faz festa para o Brasiliense Uma explosão de alegria invadiu o aeroporto de Brasília, no desembarque vitorioso da equipe do Brasiliense. "É campeão", "O Brasiliense é um terror", "Edinho, nosso herói". Com faixas e cartazes, abraços e lágrimas, centenas de torcedores abrigados na uniformizada Febre Amarela receberam com carinho o time campeão da Série B de 2004, neste domingo em Brasília. Febre, pelo apego doentio ao time, e amarela devido à cor da camisa. Nem mesmo o técnico Edinho Nazaré, de 49 anos, que se gaba de "ter os pés no chão" deixou de se emocionar: "Este é o meu primeiro título nacional como técnico", disse ele, chorando. Para quem foi um dos maiores zagueiros da história do Fluminense, e que participou de três copas do Mundo (1978/1982/1986), o título da Série B com uma vitória (3x2) sobre o Bahia, na Fonte Nova, fez lembrar os tempos em que arrancava com velocidade com a bola dominada: "Para ser o primeiro é preciso vencer", disse. "Quando entramos em campo, no sábado, entramos com a vaga garantida para a Série A porém determinados a ser campeões", disse o meia Fabrício, autor de um dos gols do título. "Em campo o Brasiliense mostrou que tem estrutura para dar trabalho no ano que vem", acredita. Para a História o time do Brasiliense, que nasceu em 2000 na cidade-satélite de Taguatinga (DF), entrou por sua conquista inédita. Em apenas quatro anos de vida já venceu a Série C (2001), foi vice da Copa do Brasil (2002), campeão regional e da Série B (2004) e acesso à elite do futebol Brasileiro. Para o presidente do time, Luiz Estevão de Oliveira Neto, que arrendou um estádio (Serejão) para ser o Boca de Jacaré por 20 anos, ainda é cedo para se falar em planos para 2004, como participar do Clube dos 13, por exemplo. "É muito cedo para se falar em planos, reforços e elenco para o ano que vem", disse Luiz Estevão, que é amigo pessoal de ex-pilotos da F-1, como Nelson Piquet, e um dois incentivadores ao retorno de Emerson Fittipaldi às pistas, nos anos 80. Ele não quis revelar o valor do prêmio individual dos jogadores pela conquista do título: "Que importa? Os jogadores sabem que, com o dinheiro (do prêmio), cada um poderá comprar o que quiser", afirmou. Mas reforçou a tese na qual a conquista do título deveu-se ao elenco e ao respaldo de uma organização da equipe: "De fato, a organização interna é a marca mais forte", avaliou o ex-senador. "O time é estruturado mas sabemos que, qualquer projeto vencedor, tem de passar por uma boa organização", afirmou.