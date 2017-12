Torcida faz festa para o Goiás A equipe do Goiás foi recebida com festa nesta segunda-feira em Goiânia, um dia depois de garantir a inédita classificação para a Libertadores da América, com o empate por 0 a 0 com o Flamengo no Rio de Janeiro. A equipe foi recepcionada no aeroporto por aproximadamente 2 mil torcedores. Ao som de um trio-elétrico, o ônibus da delegação foi levado a uma carreata pelas principais avenidas da cidade. Com o empate de domingo, o Goiás chegou aos 71 pontos e se garantiu em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. O time não pode mais ser alcançado por Fluminense e Palmeiras, que lutam pela quarta posição. O entusiasmo do torcedor goiano se justifica. Com vaga na Libertadores, o Goiás vai disputar no ano que vem sua primeira partida internacional. O time participou duas vezes da Copa Sul-Americana (2004 e 2005), mas foi eliminado ainda na fase de jogos entre equipes brasileiras.