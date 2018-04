Torcida faz protesto contra jogadores do São Paulo

Um grupo de cerca de 100 torcedores do São Paulo protestou neste sábado em frente ao estádio do Morumbi. Os participantes seguravam velas acesas e cruzes e vestiam camisas pretas com a mensagem "Luto, devolva o nosso São Paulo". Alguns carregavam máscaras com os rostos de alguns jogadores e despejaram sal grosso no chão. O ato terminou quando o ônibus da delegação passou pelo local e entrou no estádio para partida contra o Joinville, pelo Brasileirão.

Após o protesto, os jogadores desembarcaram em silêncio e sem dar entrevistas. O jogador mais criticado pela torcida foi o atacante Luis Fabiano. Chamado de "pipoqueiro", ele tem o contrato válido até o fim do ano e não deve renovar. Outros alvos do elenco foram o volante Souza, o lateral-esquerdo Reinaldo, o zagueiro Rafael Toloi e o meia Ganso, todos representados com máscaras e vítimas de xingamentos. Da diretoria, o alvo foi o vice-presidente de futebol, Ataíde Gil Guerreiro. O presidente Carlos Miguel Aidar foi poupado.

O torcida marcou o protesto durante a semana, pelas redes sociais. Até então, o objetivo do ato era pedir para o goleiro Rogério Ceni antecipar a aposentadoria para não passar vergonha. Porém, durante a manifestação o capitão do time teve o nome gritado e alguns torcedores até carregavam faixas com imagens e mensagens de apoio ao jogador de 42 anos, que deve se aposentar ainda nesta temporada.