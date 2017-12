Torcida faz teste do bafômetro em Lima O Peru tem um estádio à altura de uma final de Campeonato Mundial de Futebol. Inaugurado no ano 2000, o Estádio Monumental é um exemplo de organização e beleza. Pertence ao Club Universitário de Deportes. Pertence, em termos. "La "U", como é conhecido tem uma dívida avalizada em US$ 24 milhoes e não faz distinção de credores. Eles vão da Associção Peruana de Futebol a funcionários mais simples e os de maior salário, como os jogadores. A construção foi possível devido a um golpe de marketing do presidente Alfredo González, que fez um acordo com a construtora Magrenco, que construiu o estádio e tem o direito de administrá-lo. Ao Universitário, pertence apenas o enorme "U" pintado nas arquibancadas. O estádio tem capacidade para 70 mil pessoas. Dessas, 60 mil se dividem em quatro tribunas, duas delas com cadeiras coloridas e numeradas e outras duas, atrás dos gols, de cimento. Outros dez mil lugares são para os 1250 camarotes, cada um deles abrigando oito pessoas. Há 2.500 vagas de estacionamento e a alimentação é farta, vinda de quatro redes de alimentação rápida, que venceram a concorrência. Antes do jogo os vendedores ofereciam cachorro quente, sanduíches de frango com alface, batatinhas em saquinhos, uma infinidade de amendoins - doces, salgados, japoneses e um quarto, diferente, parecido com castanha de caju -, sanduíches naturais e doces. Pizza, também. A imprensa escrita é acomodada em 168 cadeiras numeradas, há 32 cabines de rádio e dois laboratórios fotográficos. Encravado no "Cerro Camacho", uma bonita montanha, o estádio fica a 30 quilômetros do centro de Lima. Tem área de 106.542m, um placar eletrônico de 10mx7,6 e uma tela gigante, de alta definição, com 10mx6m. O campo principal mede 105x70m e há outros dois, para treinamento. Foi nesse complexo de alta tecnologia que o bancário Erasmo Machado, de 63 anos, torcedor do Alianza de Lima, se dirigiu a partir das nove horas. Foi o primeiro a entrar, quando os portões se abriam, ao meio-dia. Trazia a filha Rafaela, de seis anos. Com um Mickey nas mãos, garantia que Mendoza faria o único gol do jogo. Ao lado estava Bruno Soto, de 12 anos, torcedor do Sport Boys, com o rosto pintado nas cores vermelha e branca. Havia pago cinco soles (quatro reais) pelo kit que trazia as tintas. "Ronaldinho vai fazer um gol, ele sempre faz, mas nós vamos marcar com Pizarro, Mendoza e Solano", dizia, confiante. Havia também os pouco otimistas. Christian Perea, bancário de 35 anos, torcedor do Cienciano, não apostava nem em um empate, mesmo com o seu time havendo eliminado o Santos, campeão brasileiro, da Copa Sul-Americana. "Com Ronaldinho e Rivaldo é muito difícil vencer. Temos alguma possibilidade porque o Roberto Carlos e o Ronaldinho Gaúcho não vieram, mas mesmo assim, o Brasil é um constelação de jogadores de futebol." Bafômetro - Para chegar ao estádio, as pessoas passavam por duas barreiras policiais nas avenidas de acesso. Havia 5.070 policiais trabalhando. Três mil dentro do estádio, dois mil nas cercanias do estádio e mais 70 policiais da Polícia Montáda. A Gremco tinha ainda 237 agentes de segurança trabalhando. Dentro do estádio, para se chegar ao local designado, mais três barreiras. A primeira, formada por pessoas contratadas, verificava a validade do ingresso, a segunda, de policiais, fazia a revista de armas e a terceira, formada por enfermeiras, fazia o teste do bafômetro. "Quem tiver mais de 0,5 miligrama de álcool no sangue, não entra", dizia a todos Carmen Rivera, uma das enfermeiras. Havia três ambulâncias no estádio. Na primeira barreira, as pessoas vestiam camisetas iguais. Na frente, uma propaganda de cerveja e nas costas, o símbolo da Copa América, que será realizada no ano que vem. A final, com certeza, já tem palco definido.