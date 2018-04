Torcida faz Uefa investigar Olympique e Manchester

A entidade que controla o futebol europeu informou que investiga relatos de que os torcedores do time francês ficaram apontando com um laser em direção ao jogador português Nani, do Manchester, para atrapalhar seu desempenho em campo no confronto disputado no Estádio Velodrome.

Há quase três anos, a Uefa impôs uma multa de 3.200 euros ao Lyon por causa de "incidentes antidesportivos" quando seus torcedores apontaram um laser em direção ao atacante português Cristiano Ronaldo, que na época jogava pelo Manchester United.

A Uefa também analisa relatos que dão conta de que torcedores do Manchester violaram o regulamento da Liga dos Campeões ao usarem sinalizadores durante o jogo da última quarta-feira, que terminou empatado em 0 a 0.

O comitê disciplinar da Uefa irá analisar os casos envolvendo os torcedores dos dois times no próximo dia 17 de março.