Torcida gremista vai "invadir" Criciúma Os torcedores do Grêmio preparam uma grande invasão a Criciúma, domingo, dia 30, para incentivar o time no jogo que pode valer o encaminhamento à fuga do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. A diretoria do clube vai dar ônibus de graça aos torcedores que comprarem ingresso (preço único de R$ 20,00), para assistir à partida contra o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse. A chamada ´Operação Criciúma´, deflagrada após a vitória de 4 a 3 sobre o Vasco da Gama, sábado à tarde, em Porto Alegre espera, segundo cálculos do presidente Flávio Obino, levará mais de três mil pessoas ao interior de Santa Catarina: "Esperamos contar com cinco mil torcedores, pois além dessa verdadeira caravana que sairá de Porto Alegre, temos milhares de torcedores que moram naquele Estado e que certamente irão prestigiar o time". O entusiasmo dos torcedores com o time vai aumentar mais ainda, pois o centroavante Christian tem volta garantida após três semanas se recuperando de uma artroscopia no joelho direito. O técnico Adílson Batista, no entanto, tem problemas para definir o restante da equipe. Na lateral-direita tanto o titular Ânderson Lima, com edema no olho direito, quanto o reserva George, lesionado no joelho esquerdo, deverão ser vetados pelos médicos. Tinga e Leânderson são as opções para uma provável improvisação. Para o lugar do suspenso Gilberto, Jorge Mutt é a opção.