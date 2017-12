Torcida homenageia Alex com placa Se o São Paulo vai homenagear Alex pelo belo gol na partida de quarta-feira, no Morumbi, ainda não se sabe, mas a torcida palmeirense resolveu recompensar seu ídolo. Nesta sexta-feira, o presidente da Mancha Alviverde, Paulo Serdan, entregou ao meia uma placa de agradecimento pelo feito e sua contribuição pela vitória contra o time comandado por Nelsinho Baptista. Segundo o dirigente da Mancha, o gol foi um dos momentos mais felizes que já viveu depois do título de 1993. O jogador agradeceu a homenagem. ?A torcida do Palmeiras sempre me prestigiou desde minha chegada em 1997, seja nos momentos bons ou ruins?, afirmou o jogador. Luxemburgo usou o exemplo do jogador como alerta para o jogo contra o Etti. ?Esta torcida que está homenageando hoje é a mesma que vai criticar se a gente não vencer o próximo jogo?, diz.