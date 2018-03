Torcida incentiva Palmeiras no treino O Palmeiras viveu um momento pouco comum nos últimos tempos. Durante o treino, um grupo de colegiais esteve na Academia de Futebol e, em coro, pediu para ver o time. No fim do treino, fizeram festa para cada jogador que passava em direção aos vestiários e alguns não esconderam a surpresa com a manifestação calorosa. ?Nem lembro quando foi a última vez. Mas é muito bom?, disse o goleiro Marcos, um dos mais festejados. De fato, os efeitos do incentivo foram nítidos no treino: os jogadores mostraram mais disposição. Para o técnico Jair Picerni, esse tipo de apoio é importante, principalmente para os mais jovens. A motivação para os atletas que estão no clube há pouco tempo é, no futuro, dividir a atenção com Marcos e Magrão. ?É um incentivo grande ver a torcida gritando seu nome e reconhecendo o seu trabalho?, admitiu o atacante Vágner, que reeditará a dupla com Edmílson na partida contra o Náutico neste sábado. A festa das torcedoras serviu para descontrair Picerni, que está ?apagando uns quatro incêndios por dia?. Depois de contornar a crise de Adãozinho, que ameaçou parar de jogar futebol, o técnico recebeu nesta quinta-feira uma má notícia: a de que o lateral Lúcio e zagueiro Daniel não tiveram documentação regularizada pela CBF. ?Seria bom se pudesse contar com eles. Não entendo o que está acontecendo porque os papéis foram enviados junto com os do Elson, que já tem condições de jogo?, lamentou o técnico palmeirense.