Torcida insiste em Roger e irrita Rogério Rogério Ceni está sentindo na pele o mesmo que sentiu Zetti quando era titular e a torcida pedia o reserva no time do São Paulo. Zetti acabou saindo e Ceni assumiu seu lugar. O site da principal torcida uniformizada, a Independente, mostrava o desejo da permanência de Roger no time contra o Goiás. Por uma pesquisa com torcedores, o capitão do time deveria ficar no banco de reservas. Diante da situação, sem querer Rogério Ceni repetiu a frase de Zetti quando trocou o São Paulo pelo Santos em 1997: ?Meu contrato terminará no próximo ano. Não sei o que pode acontecer até lá. Sei que não sou unanimidade no São Paulo.? RESISTÊNCIA - A chance do goleiro não renovar contrato é enorme. Pela primeira vez em sete anos enfrenta resistência da torcida. A atuação de Roger contra o Corinthians valeu elogios inesperados. E de todos os lados. Ceni foi seco ao se referir a Roger. ?Uma defesa não pode valer ser titular de um time como o São Paulo?, disse, referindo-se à bola espalmada no chute forte de Renato ao fim do clássico. Roger não gostou do que ouviu. Mas sabe da força do capitão. Tentou fugir do confronto direto. Sutilmente se defendeu. Só que deixou claro sua indignação. ?Não é só por uma defesa que estão pedindo que eu me mantenha como titular do time. Minha seqüência de partidas foi muito boa. Respeito demais o Rogério, só que não dá para falar que é apenas uma defesa que está fazendo a imprensa e a torcida me pedirem como titular.? Roger explica com classe a vulnerabilidade de Ceni. E toca em um ponto que o goleiro titular odeia. ?O Zetti era mais preservado pelos torcedores porque conquistou títulos importantes pelo São Paulo. Ganhou o bi mundial, duas Libertadores e Brasileiro. O Rogério não teve essa sorte aqui.? Ceni esteve nas finais e venceu apenas os Paulistas de 1998 e 2000. Currículo pobre de títulos. Foi tetracampeão do mundo sem entrar sequer um minuto no último mundial. ?O Rogério tem uma vantagem em relação aos demais goleiros: cobra falta. Os torcedores gostam disso. Mas sinto que nunca houve tanta gente pedindo minha escalação. Eu estou mesmo vivendo uma ótima fase?, analisa Roger. Ceni trilha o caminho mais fácil para escapar da pressão para que continue fora: acusa a imprensa. ?A semana está tranqüila. O São Paulo venceu o Corinthians. As pessoas tinham de buscar uma crise. Estão tentando criar polêmica comigo e o Roger. Nada me surpreende no futebol.? O contrato de Ceni termina no meio de 2004. O goleiro não foi sequer cogitado para voltar à Seleção que disputa a Copa das Confederações. Parreira prefere Dida, Júlio Cesar e Marcos, nessa ordem. Esse fato, a fase de Roger e a contratação de Flávio do Avaí dão mesmo razão a Ceni, que disse: ?Não sou unanimidade no São Paulo.? E a CBF deixa a diretoria do clube desesperada. Ontem ainda não tinha analisado o pedido para disputar a Copa da Paz. O descaso pode sabotar o embarque para a Coréia do Sul. ?O prazo está acabando e não temos resposta. Não sabemos o que fazer?, disse o diretor Juvenal Juvêncio. O plano dos dirigentes é dividir o time: o mais forte, com as estrelas, viajaria; o mais humilde disputaria o Brasileiro. Mas o clube só pode sair do Brasil com a liberação da CBF.