Torcida invade palco e estraga festa do Inter Eufórica com a conquista do bicampeonato gaúcho, a torcida de Internacional invadiu o palco onde os jogadores esperavam para receber o troféu e acabou estragando a comemoração. Diante do tumulto que começava a se formar, os seguranças do clube levaram os atletas para o vestiário e a taça foi entregue pela Federação Gaúcha de Futebol num espaço fechado, sem o testemunho do público que lotou o Beira-Rio nesta quinta-feira. A festa programada pela diretoria do internacional previa um estádio às escuras com canhões de luz voltados para os jogadores e chuva de papel picado sobre o palco na hora do recebimento do troféu. Depois da saída dos campeões, parte do palco ruiu, mas os torcedores não se machucaram. O Internacional conquistou o bicampeonato gaúcho com uma vitória por 1 a 0 sobre o 15 de Novembro de Campo Bom, gol de Flávio. No jogo de ida de decisão, na semana passada, o colorado já havia vencido por 2 a 0. Este é o 35º título estadual do clube.