Torcida italiana hostiliza Ronaldo Contrastando com a recepção de rei que teve na Espanha, Ronaldo precisou de escolta policial para deixar Milão, ontem. Ele foi protegido por policiais desde a saída de sua cobertura, perto do Estádio de San Siro, até o aeroporto de Linate. O carro em que estava chegou a ser atingido por garrafas, pedras e moedas atiradas por torcedores, que o consideram um "traidor". Dois policiais ficaram feridos. "Lamento ter de ir desta maneira de Milão, escoltado pela polícia. Sinto pelo presidente do Inter (Massimo Moratti) e pelos torcedores", declarou. Ele voltou a dar a entender que sua saída foi motivada pelo mau relacionamento com o técnico Héctor Cúper. Leia mais no Estadão