Torcida Jovem prepara festa para decisão A Torcida Jovem, maior uniformizada do Santos na Capital, já preparou sua festa para o jogo de quarta-feira, contra o Boca Juniors, no estádio La Bombonera. Como aconteceu na partida de quarta-feira, diante do Independiente, em Medellín, um enorme telão será instalado na quadra da uniformizada, na Rua Doutor Luís Carlos, número 1, no Jardim Aricanduva, na zona leste. A entrada será gratuita e os organizadores esperam a presença de no mínimo 2 mil santistas. Após a partida, qualquer que seja o resultado, haverá um show de pagode, com a bateria ?nota 10? da torcida organizada, integrante do Grupo 3 do carnaval paulistano. ?E a festa será animada; tenho certeza que o Santos vai vencer por 3 a 1?, confia Luciano Nunes, o ?Pastel?, presidente da Jovem. ?Pastel? acredita que 2 mil santistas estarão na Bombonera para incentivar os meninos de Leão. ?Quarenta ônibus partirão nesta terça-feira à noite para Buenos Aires. Além disso, muitos torcedores irão em vôos fretados. Sou um.? O santista que for sócio da Torcida Jovem e estiver com suas mensalidades em dia vai pagar R$ 100,00 para ir a Buenos Aires. A quantia não inclui o ingresso para o jogo. Os não-sócios terão de desembolsar R$ 130,00.