Torcida não perdoa derrota palmeirense "Aqui ninguém faz xixi na cama. Nem os jogadores e nem a comissão técnica. Somos todos homens e não tem nenhum garotinho para se apavorar com esse tipo de manifestação. Não se pode temer nada." Com essa frase, o técnico Estevam Soares inocentou a torcida do Palmeiras, que protestou contra a derrota para o Flamengo por 2 a 1 na porta do vestiário. A tensão tomou conta do Parque Antártica depois da segunda derrota consecutiva em casa. Mais de 50 torcedores deram trabalho aos seguranças do clube. Cercaram a entrada do vestiário e xingaram aqueles que consideram culpados, principalmente os laterais Lúcio e Baiano - apenas Magrão foi absolvido. Quando forçaram a entrada, o pelotão de choque da Polícia Militar apareceu. Houve corre-corre, mas nem assim eles arredaram o pé. Só depois de muita conversa, a PM convenceu os torcedores a ir embora. O técnico Estevam Soares concordou com a torcida. Em seu semblante fechado estava estampada a frustração depois de ter perdido seis pontos considerados quase certos na classificação. "Antes, o time não jogava bem e a torcida vaiava ainda no fim do primeiro tempo. Agora, não temos mais essa desculpa. Esse problema já estava superado. Hoje, eles apoiaram o time os 90 minutos, jogaram junto com a gente. Não houve vaia. E como o time perdeu eles reagiram com vaia. É natural." O treinador estava profundamente chateado. Não via a hora de sair da sala de imprensa e sumir do Parque Antártica, na tentativa de esquecer o fiasco do time. "Não foi só a torcida que perdeu a paciência. Eu também estou sem paciência. Entrei na minha sala e não sabia o que fazer. Minha vontade era cavar um buraco ali, entrar, me trancar e só sair depois de dois dias", desabafou. Sobre a causa da derrota, Estevam foi direto: "Faltou competência para nós. Criamos inúmeras oportunidades, tivemos três ou quatro chances claríssimas depois que sofremos o segundo gol, só que a bola teimou em não entrar." Estevam Soares atribuiu parte da culpa pela derrota à indisciplina tática. "Depois que empatamos o jogo, o Claudecir perdeu um gol feito. E o time começou a atacar sem organização. Os alas, os volantes, todo mundo atacou. Demos muitos espaços para o Flamengo." Trauma - Estevam apontou outro fator, aliado à falta de competência, para justificar a derrota. "A sorte foi madrasta para nós. Contra o Guarani, a gente não criou situações, mas hoje tivemos muitas chances." Ao analisar as duas últimas derrotas em casa, Estevam concorda que o trauma de jogar no Parque Antártica voltou. "Não dá para esconder. A gente tinha dois jogos contra equipes mal colocadas na tabela e perdemos os dois. O trauma voltou." E, olhando para o futuro, Estevam não vê muito o que fazer para motivar o time. "Faltam três jogos. Tem de olhar para a tabela e lutar. Não pode faltar motivação. Ainda podemos lutar por alguma coisa. Sonhar com a Libertadores."