Torcida não vê, mas Paysandu ganha O Paysandu conseguiu se reabilitar no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Figueirense por 3 a 1, neste sábado à noite, mesmo sem a presença de sua torcida, pois o jogo foi com portões fechados por punição imposta pelo STJD. Apesar da vitória, o time paraense continua na lanterna do campeonato, com 26 pontos, enquanto que os catarinenses ficam na penúltima posição (21.ª), com 29. Rodrigo, Luís Augusto e Robson marcaram para o time paraense, enquanto Cléber descontou para os catarinenses. Quem parecia estar jogando em casa, até os 25 minutos do primeiro tempo, foi o Figueirense. Dominava o meio-campo, tinha pegada forte e levava perigo à defesa do Paysandu. O goleiro Alexandre Favaro defendeu dois chutes difíceis, um deles de Edmundo. Aos 26, Alemão sofreu falta perto da grande área. O meia Rodrigo bateu forte pelo alto no canto direito de Edson Bastos e fez 1 a 0 para o time da casa. A partir daí o Paysandu começou a mandar no jogo. Aos 32, Luís Augusto fugiu pela esquerda e chutou cruzado para o gol, fazendo o segundo gol do Papão. O Figueirense diminuiu aos 44: Edmundo cobrou escanteio da direita, Cléber subiu mais alto que a zaga do Paysandu e mandou de cabeça. No segundo tempo, aos 22, o artilheiro Robson escapou pela direita e chutou para o gol. Edson Bastos colaborou e a bola passou por debaixo de seu corpo, garantindo a vitória do Paysandu 3 a 1. Foi o 18.º gol do atacante na competição.