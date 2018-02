Torcida organizada dá 'dura' em procurador de Felipe

A Gaviões da Fiel resolveu entrar em contato com o procurador de Felipe, Bruno Paiva, para tentar manter o goleiro no Parque São Jorge. A cúpula da torcida uniformizada pressionou o procurador porque, segundo os torcedores, estaria criando problemas para o goleiro continuar no Corinthians. Veja também: Corinthians quer colombiano e faz lista de dispensas A conversa por telefone foi firme. Os torcedores da Gaviões disseram para Paiva ter respeito com o momento delicado que o Corinthians está vivendo, com a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. A torcida confirmou que espera ver Felipe cumprir o prometido quando a equipe caiu: continuar no clube. Além da ‘dura’ da Gaviões, Bruno terá de enfrentar toda a ira da diretoria corintiana. "Não vamos liberar o Felipe, porque temos contrato com ele até 2011. Embora sejamos donos de apenas 50% dos seus direitos federativos, a multa é de R$ 12 milhões. É um direito legal: a multa é essa e acabou. Não existe a história de que ela cai para R$ 6 milhões devido ao fato de termos metade dos seus direitos. Isso não existe. Está estipulada em R$ 12 milhões e acabou", garantiu o vice de Futebol, Mário Gobbi. Mário deixou claro na entrevista coletiva na manhã de sábado que a postura dos empresários - reivindicar salários de R$ 120 mil para o jogador - está conseguindo jogar o goleiro contra a torcida. "Há a possibilidade de os torcedores considerarem Felipe mercenário por conta da postura dos seus procuradores?", perguntou um repórter. "Sim. Na verdade nós sabemos que o Felipe não é assim, mas a postura dos procuradores está dificultando tudo para ele, que tem contrato até 2011. Estamos dando um aumento de livre e espontânea vontade. Acho que chegamos a um bom número, somado às luvas que estamos dando (o total chega, de acordo com o diretor técnico, Antônio Carlos, a um salário de R$ 73 mil)." Orientado por seus procuradores, Felipe tem evitado a imprensa.