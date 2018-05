Torcida organizada do Grêmio é punida após briga em jogo do Gaúcho A torcida organizada Geral do Grêmio estava proibida de frequentar estádios de futebol desde que o ônibus do Internacional foi depredado no Gre-Nal de novembro do ano passado. Mas isso não impediu que o grupo participasse de uma briga no portão de acesso à Arena do Grêmio, domingo, antes de partida contra o Novo Hamburgo, pelo Campeonato Gaúcho.