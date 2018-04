Torcida organizada do Monaco pede respeito a Mbappé em carta

O desejo de Mbappé em se transferir para o Paris Saint-Germain, um dos maiores rivais do Monaco, seu time atual, irritou a torcida do clube. Em carta, a torcida Ultras Monaco 1994 cobrou respeito do atacante e de seus representantes e disse que nenhum jogador vale a quantia que se especula pelo jovem, ou mesmo o salário que recebe da agremiação do Principado.

"Nos últimos tempos, testemunhamos com espanto e indignação os números citados pela mídia sobre a transferência de Mbappé, mas também no salário para renovar seu contrato com o nosso clube. Pensamos que nenhum jogador vale tantos milhões de euros" diz a torcida no comunicado.

A carta prossegue com as razões para as críticas. "Acreditamos em um futebol popular e em valores como respeito pelo clube de formação para sempre. Não podemos aceitar que um de nossos jogadores reivindique esses valores sem ter provado nada em poucos jogos ainda como profissional. Ninguém está acima da instituição Monaco", justificam os torcedores.

Mbappé foi especulado no Real Madrid durante a maior parte do período de transferência, entre junho e agosto. Jornais espanhóis chegaram a declarar que o atacante teria fechado com o clube espanhol por 160 milhões de euros (R$ 592 milhões de reais, na cotação atual). Contudo, a chegada de Neymar ao PSG parece ter mudado a ideia do jovem, que desejaria se transferir ao time de Paris, maior adversário do Monaco no futebol francês atualmente.

Nas últimas duas rodadas do Campeonato Francês, Mbappé não atuou, sendo que na última, diante do Metz, o atleta não foi sequer relacionado. O técnico da equipe, Leonardo Jardim, diz que a escolha por não deixar o jovem jogar não é uma punição, mas uma forma de protegê-lo.