Torcida organizada força suspensão de Atalanta x Milan

Uma das torcidas organizadas do Atalanta forçou a suspensão da partida contra o Milan pelo Campeonato Italiano após lançar sinalizadores e romper parte das cercas de proteção que separam as arquibancadas do gramado. O jogo, que começou em meio a forte tensão pela morte de um torcedor da Lazio, durou apenas sete minutos. Após este período o juiz decidiu suspender a partida. Veja também: Inter x Lazio é suspenso após morte de torcedor Tudo isto aconteceu por causa da violenta ação de torcedores do Atalanta, que estavam posicionados atrás do gol ocupado por sua equipe, e que alguns minutos antes do início da partida pediram que a mesma não começasse. Depois, com a bola em jogo, os torcedores do Atalanta obrigaram em duas oportunidades à interrupção do confronto ao lançarem sinalizadores em campo. Como a partida não foi interrompida, apesar das inúmeras solicitações que feitas, membros desta facção da torcida do Atalanta tentaram subir nas cercas, em uma das quais abriram um buraco. Diante destes eventos, o juiz decidiu interromper momentaneamente a partida, enquanto os jogadores do Atalanta foram tentar acalmar os torcedores. Mas após verem que os torcedores não estavam dispostos a recuar, os jogadores do Atalanta foram conversar com o árbitro, que após consultar as duas equipes e representantes das forças de segurança, decidiu enviar os jogadores para os vestuários. A partida, após mais de meia hora de espera, foi suspensa definitivamente pelos responsáveis da segurança.