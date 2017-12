Torcida palmeirense não parou de comemorar Assim que o árbitro Heber Roberto Lopes apitou o fim da partida que garantiu o acesso do Palmeiras à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, os torcedores iniciaram uma grande festa, que varou a madrugada em São Paulo, se estendeu até o aeroporto de Guarulhos, na recepção aos jogadores, e durou todo o domingo. Na quadra da torcida Mancha Alviverde, cerca de 1.500 pessoas assistiram a partida. Já na Torcida Uniformizada do Palmeiras (TUP), havia cerca de 300 pessoas. Na Mancha, 70 ritmistas da Escola de Samba Mancha Alviverde animaram os torcedores. Nem mesmo o primeiro gol do Sport calou os palmeirenses. A partir do gol de empate, então, o grito de "é campeão" tomou conta da quadra. O gol da virada, de Edmilson, levou os torcedores às lágrimas. "Apesar de todo o sofrimento, o ano foi ótimo para nós. Terminamos o ano comemorando, e os outros times da capital não terão nada para comemorar", disse Paulo Serdan, presidente da Mancha. Assim que a partida acabou, vendedor Sebastião Gomes se ajoelhou. "Hoje é o dia mais feliz da minha vida, pois o Palmeiras não precisou de virada de mesa. Jogamos limpo e o time voltou ao lugar que merece," disse. Durante a festa na Mancha, um homem desceu do carro e deu cerca de 15 tiros em direção aos torcedores. Um rapaz foi atingido na perna de raspão e levado à Santa Casa de Misericórdia. O nome da vítima não foi divulgado. No momento do incidente, não havia policiais no local. Assustada, a torcida debandou aos poucos e seguiu para a Avenida Paulista, onde havia 800 pessoas, segundo a Polícia Militar. Muitos dos torcedores que vararam a madrugada na comemoração foram para o aeroporto de Cumbica para receber os campeões. Apenas em integrantes da Mancha, havia cerca de 200 pessoas. Quando os jogadores surgiram na área de desembarque, pouco depois das 9 horas, houve um princípio de confusão. Embora os seguranças do aeroporto tentassem conter a entrada dos torcedores - para evitar transtornos para os demais passageiros do vôo que levava os palmeirenses -, a torcida invadiu a área para cumprimentar os jogadores. O goleiro Marcos, o volante Magrão e o atacante Vagner Love foram os mais assediados. Apesar do entusiasmo dos torcedores, não houve maiores tumultos.