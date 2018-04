Torcida paulista não assusta seleção Ainda está viva na memória de vários jogadores da seleção a reação da torcida paulista à péssima atuação do Brasil na partida com a Colômbia, em novembro de 2000, pelas Eliminatórias da Copa de 2002. O público que lotou o Morumbi naquela oportunidade arremessou milhares de bandeirinhas em campo, numa manifestação de revolta pelo futebol fraco da equipe brasileira. O lateral Roberto Carlos não participou do confronto e assistiu pela TV à vitória apertada do time, por 1 a 0, gol de Roque Júnior, já nos acréscimos. Agora, ele está certo de que o torcedor paulista vai incentivar a seleção o tempo todo, no jogo de domingo, contra a Bolívia, desta vez pelas Eliminatórias da Copa de 2006. "A situação é diferente. Vamos jogar no Morumbi pela primeira vez desde o Mundial da Coréia do Sul e do Japão e da Copa América. Tem sempre a minoria barulhenta. O negócio é esquecer esse pessoal e fazer logo o primeiro gol", afirmou o lateral. Roberto Carlos acredita que o jogo com a Bolívia vai ser uma boa oportunidade para a seleção apagar de vez uma eventual animosidade com o público de São Paulo. Ele lembrou que depois do incidente, a seleção já obteve um resultado expressivo no Morumbi, ao derrotar a Argentina por 3 a 1, também pelas últimas Eliminatórias. Para Roque Júnior, a recordação do jogo com a Colômbia é muito boa. Afinal, foi o autor do gol da vitória. Ele também destacou o contexto em que a partida com a Bolívia vai ser disputada. "Hoje, a seleção está muito bem, lidera as Eliminatórias", comparou. Roque deverá ter Edmílson como companheiro de zaga, outro atleta acostumado com o Morumbi, por onde atuou e treinou por cinco anos. "Vai ser importante reencontrar a torcida", disse o ex-zagueiro do São Paulo, hoje no Barcelona. Modelo - A namorada de Ronaldo, Daniella Ciccarelli, passeou novamente pela concentração da seleção brasileira nesta quarta-feira, a bordo de seu jipe preto Ranger Rove. Antes, correu em torno do lago da Granja Comary e chamou mais atenção do que os atletas, que treinavam a poucos metros dali. Em público, ela teve a chance de trocar mais uma vez algumas carícias com o sorridente Ronaldo. No meio da tarde, a modelo voltou para o Rio. Festa - As jogadoras da seleção brasileira que ganharam medalha de prata na Olimpíada de Atenas vão ser homenageadas nesta quinta-feira, na Granja Comary, com um almoço de confraternização com os atletas do time masculino.