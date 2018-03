Torcida pede de novo: "Fica Robinho" Um coro de 17.906 mil torcedores que lotaram a Vila Belmiro nesta quarta-feira à noite para ver o Santo golear o Bolívar por 6 a 0 aproveitou a oportunidade para pedir: "Fica Robinho". O motivo disso foi o fato de que durante o dia a imprensa espanhola voltou a falar na saída iminente do ídolo para o Real Madrid. "Fico feliz, o torcedor apoiou o time todo", disfarçou Robinho. Mas o torcedor pediu para você ficar, insistiu o repórter. E aí o craque voltou a sacar seu velho discurso: "fico contente e espero conquistar mais títulos pelo Santos". O atacante não marcou gol, quebrando uma seqüência das últimas partidas, onde que fez o seu. "Não marquei, mas ajudei o time a conquistar esse resultado", comentou, destacando o passe que deu para Deivid marcar o sexto gol da partida: "no sábado ele me deixou sozinho na cara do gol e agora foi minha vez de retribuir." Gallo foi questionado se engrossava o coro ?Fica Robinho? e ele respondeu de imediato: "Faço isso todo dia, se possível". E elogiou muito seu jogador. "Ele deu um exemplo de marcação e fez a melhor partida que já vi, deu um show. Ele não jogou só para a frente, jogou marcou, atuou pelo time". Bóvio, o terceiro volante do time que teve liberdade de jogar mais avançado, não esperava tanto: marcou o primeiro gol logo aos minutos do jogo, o primeiro com a camisa do Santos. "Foi muito bom, principalmente por ele ter saído no comecinho da partida", disse ele, satisfeito porque já vinha recebendo cobranças nesse sentido. "Várias pessoas me cobravam o gol e agora, finalmente, ele saiu". E dedicou-o à sua namorada, mostrando uma tatuagem que fez para ela, no pulso. Para muitos, o jogo desta quarta-feira foi o melhor de Zé Elias desde que ele chegou à Vila Belmiro. O jogador deixou o campo satisfeito, mas procurou dividir o sucesso com todo o grupo. "Quando todo mundo quer a vitória, fica fácil para qualquer jogador e o mérito é de todos". Ele mais uma vez combateu sua fama de jogador violento: "falam muito que sou um jogador aguerrido, duro, mas marco o melhor jogador adversário e às vezes há o choque, mas não sou um jogador violento". O volante destacou a grande partida de sua equipe: "se o Bolívar tivesse chegado dois dias antes, iria enfrentar o problema e qualquer time que jogasse contra o Santos teria passado pelo que eles passaram". Marcação - Mesmo com a goleada de 6 a 0, Gallo elogiou a marcação imposta pelo Santos. No intervalo, comentou com os jogadores "o exemplo que estavam dando não só para nós, mas para todo o Brasil porque o que o Santos marcou foi uma coisa muito intensa". Segundo ele, um time que marca como o seu está marcando, dificilmente perde. Outro destaque o respeito que seu jogadores tiveram com o adversário, independente do marcador. "Aqui procuramos trabalhar sempre com os pés-no-chão e eles estão dando um exemplo de profissionalismo. Com um resultado de três, quatro gols de vantagem, eles não fizeram nenhum tipo de lance para humilhar o adversário. Pelo contrário, sempre buscaram o gol. Eles são jovens, mas têm uma cabeça muito boa."