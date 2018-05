Torcida pede e Washington diz que pode ficar em 2010

Autor de três gols na goleada de 4 a 0 sobre o Sport, o atacante Washington levantou a torcida do São Paulo, apesar da perda do título do Campeonato Brasileiro. As demonstrações de apoio dos torcedores no Morumbi empolgaram o jogador, que já cogita permanecer no clube.

"Estou muito feliz por ter recebido o carinho da torcida, porque há alguns meses eles estavam me cobrando. Gostaria muito de dar um título para os torcedores. Infelizmente não conseguimos, mas tentamos fazer o melhor e conquistamos uma vaga na Libertadores. Tenho vontade de permanecer. Mas isso não depende só de mim", afirmou o atacante.

Washington preferiu evitar comentários sobre as falhas do time na campanha do Brasileiro e destacou a reação da equipe, após a eliminação da Libertadores. "Tivemos um início muito difícil, principalmente depois que perdemos a Libertadores. O time estava capengando, mas mesmo assim reagimos e conseguimos a liderança".

"Agora é erguer a cabeça e pensar no que a gente fez de melhor. Vamos recarregar a bateria e se preparar para mais uma Libertadores", avisou o atacante, que também elogiou o campeão Flamengo. "Vamos parabenizar o Flamengo pela conquista. Foi um time que não deixou escapar a oportunidade que teve. Eles chegaram a liderança somente na última rodada".

São Paulo goleia o Sport e confirma vaga na Copa Libertadores