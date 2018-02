Torcida pede outro Romário na seleção O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, e o coordenador Zagallo ouviram neste sábado, um coro que há muito não era entoado pela torcida. "Ão, ão, ão, Romário é seleção." Só que os torcedores não se referiram ao atacante do tetracampeonato mundial, mas ao goleiro do Pedacinho do Céu, que decidiu neste sábado com a Vila do João o 10º Campeonato de Futebol Infantil Masculino de Favelas, no estádio da Portuguesa, na Ilha do Governador, zona norte, do Rio. Acompanhados pelo supervisor da seleção, Américo Faria, Parreira e Zagallo compareceram ao evento que em sua décima edição contou com a participação de 1.152 jogadores, distribuídos por 64 equipes. A competição que começou em março e terminou neste sábado foi organizada pela Arquidiocese do Rio de Janeiro e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e para participar é preciso ter idade entre 12 e 15 anos, além de residir em uma das favelas participantes. "É importante que esses meninos estejam envolvidos com uma atividade esportiva. E o futebol exerce bem esse papel de inserí-los dignamente na sociedade", disse Parreira, que no dia 28 se reúne com a seleção na Granja Comary, em Teresópolis, para se preparar à Copa América do Peru, entre os dias 6 e 25 de julho. "Acho válido este tipo de iniciativa, porque, enquanto esses jovens estiverem ocupados e motivados com a prática do futebol, estarão longe das coisas erradas." Como reflexo do bom momento do Brasil, que lidera a tabela de classificação das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, Parreira e Zagallo foram bem recebidos e aclamados pelos torcedores. Mas, o coro pedindo Romário na seleção não foi, a princípio, entendido por ambos. Até que Américo Faria descobriu que o goleiro do Pedacinho do Céu era homônimo do artilheiro do Fluminense. E foi justamente Romário, de 14 anos, o personagem da decisão. Como as equipes empataram sem gols no tempo normal, a disputa foi para a cobrança de pênaltis. Após defender um pênalti, o goleiro do Pedacinho do Céu, na hora de efetuar a cobrança de sua infração, chutou a bola por cima do gol, ocasionando a vitória da equipe da favela da Vila do João, pelo placar de 4 a 3. O lance do pênalti de Romário foi idêntico ao chute do italiano Roberto Baggio, que decretou a vitória da seleção treinada por Parreira, na final da Copa do Mundo de 1994. Após o insucesso, restou ao goleiro do Pedacinho do Céu ser consolado, na entrega das medalhas, pelo trio da comissão técnica brasileira.