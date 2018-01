Torcida pede permanência de Edmundo no Palmeiras A torcida palmeirense em Sorocaba entoou o grito de ?Fica, Edmundo? antes do jogo contra o São Bento, nesta quarta-feira, apesar de o jogador, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, ter ficado em São Paulo, tratando de uma unha encravada. Os torcedores deixaram claro: não querem que Edmundo encerre a carreira agora, como ameaçou no último domingo, ou que ele aceite a proposta do New York Red Bulls, dos Estados Unidos. Edmundo terá uma reunião na tarde desta quinta-feira com a diretoria do Palmeiras. O resultado da partida contra o São Bento vai influenciar diretamente na decisão do jogador, segundo seu advogado, Luiz Roberto Leven Siano. ?Se o Palmeiras se classificar, com certeza o Edmundo fica. Ele quer ajudar o time a ser campeão e também tentar ser o artilheiro do Paulistão?, disse o advogado. Outro ídolo da torcida do Palmeiras, o goleiro Marcos, também machucado, fez questão de ir a Sorocaba dar uma força aos colegas, ao contrário de Edmundo. Marcos se juntou ao grupo no hotel em que a delegação estava, em Itu. O técnico Caio Júnior sempre considerou o goleiro como o grande líder do grupo e destacou como ?muito importante? sua presença ao lado da equipe, no vestiário, antes desse momento decisivo para o Palmeiras no Paulistão. Marcos fraturou o braço esquerdo num jogo contra o Juventus, dia 11 de março, e luta para voltar a jogar já na estréia no Campeonato Brasileiro, dia 13 de maio, contra o Flamengo, no Rio de Janeiro.