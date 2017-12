Torcida pressiona e cobra técnico Caio Júnior no treinamento

Se não bastassem os problemas pelo grande número de desfalques, o técnico Caio Júnior sofreu neste sábado com a pressão dos torcedores no último treino do Palmeiras antes do jogo contra o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro, que acontecerá no domingo. Enquanto orientava o trabalho tático no Centro de Treinamento da Barra Funda, Caio Júnior teve de ouvir a cobrança e os protestos de integrantes de uma torcida organizada que ficaram nas arquibancadas. Insistentemente, eles gritavam "o meu Palmeiras não é Paraná", em referência ao antigo clube do treinador. A pressão sobre o trabalho de Caio Júnior aumentou com os tropeços no Palestra Itália - nos últimos dois jogos, o clube foi derrotado pelo fraco time do Cruzeiro e empatou com o líder Botafogo. Se contar o empate no clássico com o São Paulo, já são três partidas sem vitória. Para alívio do treinador e dos próprios jogadores, pelo menos no domingo eles não sofrerão com a pressão dos torcedores, uma vez que o jogo com o Goiás será realizado no Serra Dourada, em Goiânia, às 16 horas. O Palmeiras terá os desfalques de Edmundo e Michael, suspensos, David e Valdívia, servindo as seleções sub-20 do Brasil e a principal do Chile, respectivamente, e Dininho e William, machucados. O time, que tem oito pontos no Brasileirão e é o sétimo colocado, deve entrar em campo com Diego Cavalieri; Paulo Sérgio, Nen, Edmílson e Leandro; Pierre, Wendel, Martínez e Caio; Marquinho e Florentín.