Torcida promete empurrar Independiente O Independiente Medellín, um dos clubes colombianos na fase semifinal, respeita o Santos, mas acredita na passagem para a final da Copa Libertadores da América, contra Boca ou América de Cali. E já se prepara. Todos os 52 mil torcedores que compraram ingresso para o jogo contra o time brasileiro terão 50% de desconto para a final. E ainda terão prioridade para a compra de ingressos. Basta apresentar o canhoto do jogo desta quarta-feira. A lotação para o estádio Atanasio Girardot se esgotou segunda-feira. A torcida do Independiente Medellín é uma das mais fanáticas da Colômbia, apesar de o clube haver conquistado apenas três títulos colombinos em 90 anos de existência. As ruas de Medellín estão tomadas pela torcida do "Todo Poderoso das Montanhas". O jornal El Mundo desta terça diz que "é preciso ser cego para não ver que a cada metro e meio das ruas de Medellín há alguém com uma camisa vermelha." Medellín tem três milhões de habitantes. O jogo desta quarta-feira tem importância fundamental para o Independiente Medellín. "O América de Cali tem torcedores em toda a Colômbia, e o Independiente apenas em Medellín. Se ganharem a Libertadores, passarão a ser um clube nacional e não apenas regional. Por esse motivo, tanta ansiedade", diz o locutor Andre Villasieca, da Radio Caracol. A presença na fase semifinal da Libertadores já rendeu frutos ao Medellín. A cerveja Pilsen, patrocinadora da equipe, teria direito, por contrato, a diminuir o valor do patrocínio pago porque o Medellín não se classificou entre os quatro primeiros do Campeonato Colombiano. Resolveu perdoar a "multa", em virtude da boa campanha na Libertadores. A Caracol, mais popular emissora colombiana, transmitirá a partida com duas equipes diferentes. Uma, menor, com três radialistas, faz a transmissão nacional, para toda a Colômbia. Ao mesmo tempo, a transmissão para toda a região de Medellín será feita por outra equipe, com dez pessoas. "Todos estão confiantes. Acreditam que o Santos é um grande time, digno representante da escola brasileira, mas que é possível reverter a desvantagem do primeiro jogo", diz Villasieca. A intenção do treinador Victor Luna é manter o mesmo time que foi derrotado na Vila, mas no treino desta quarta o zagueiro Perea sofreu uma pancada no joelho direito e pode ser substituído por Muñoz. Se o time é o mesmo, a atitude esperada é diferente. O Independiente vai atacar desde o início do jogo, com a projeção dos laterais Vásquez e Roberto Carlos, e com Montoya jogando mais próximo de Moreno, no ataque.